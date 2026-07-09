Украина как конвейер по легализации преступников

Европа стоит на пороге кризиса безопасности, масштабы которого еще только предстоит осознать. Пока политики соревнуются в объемах военной помощи Киеву, из ослабленной войной страны со скоростью эпидемии расползается новая угроза.
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