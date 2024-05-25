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«Исход» в Новороссийске: почему не все местные любят этот памятник и при чём тут Высоцкий

«Исход» в Новороссийске: почему не все местные любят этот памятник и при чём тут Высоцкий

 3 дня назад 6,1K прочитали Мужчина в офицерской форме держит коня за уздечку и тянет его за собой, но тот сопротивляется ему и не хочет идти в море – таким видят памятник «Исход» новороссийцы и гости города.

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