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Экономике потребуется еще 3 млн квалифицированных рабочих до 2032 года

Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».

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