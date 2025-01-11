Эрдоган дал понять, что может снова выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост

Об этом президент Турции заявил на митинге в провинции Шанлыурфа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что может рассмотреть вариант выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах.
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