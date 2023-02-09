Подарки в зону СВО с малой родины и в военный госпиталь получат бойцы из Уссурийска

В преддверии Дня защитника Отечества администрация Уссурийского городского округа, благотворительный фонд "Сохрани жизнь", представители бизнеса и неравнодушные жители Уссурийска подключились к гуманитарной акции помощи военнослужащим, участвующим в СВО.