Подарки в зону СВО с малой родины и в военный госпиталь получат бойцы из Уссурийска

В преддверии Дня защитника Отечества администрация Уссурийского городского округа, благотворительный фонд "Сохрани жизнь", представители бизнеса и неравнодушные жители Уссурийска подключились к гуманитарной акции помощи военнослужащим, участвующим в СВО.
Популярные статьи
- Фрегат «Адмирал Горшков» в Атлантическом океане провел учение по противоторпедной защите корабля
- Мотострелки ВВО уничтожили опорные пункты условного противника в Республике Бурятия
- Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по противнику
Свежие комментарии