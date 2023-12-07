Художник Alice Herbst (Алиса Хербст)

Элис Хербст родилась в Стокгольме, Швеция, в 1993 году. Несмотря на частые переезды в детстве, она в конце концов вернулась в Стокгольм, где продолжила учебу в Стокгольмской школе искусств, а позже окончила Школу изящных искусств Герлесборга в 2017 году.