Органный сезон в Астрахани завершится сюрпризом

16 июня в астраханском католическом костеле пройдет последний в этом сезоне органный концерт. В нем примут участие солисты Астраханского театра оперы и балета, лауреаты международных и российских конкурсов Яна Павлова (сопрано), Татьяна Чупина (меццо-сопрано), Кира Кирилина (меццо-сопрано), Оксана Матвеева (скрипка), Борис Дереженц (труба).