Эксперты по безопасности: сенсорный экран в машине может вас убить, а кнопки – нет

Всем уже давно известно, что отправлять тестовые сообщения во время управления машиной опасно. Впрочем, согласно недавнему исследованию, проведенному американской организацией по безопасности дорожного движения (NHTSA), чрезмерно сложные мультимедийные системы с сенсорным управлением не менее ….
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