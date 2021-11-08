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В ИО РАН говорили о проблемах с финансированием судов в 2013 году

Арест российского исследовательского судна "Академик Иоффе" поднял один из важных вопросов - почему "Иоффе" использовался для туристического бизнеса? Этот случай не является уникальным - российские океанологи несколько лет сдают в аренду суда.

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