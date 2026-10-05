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Царьград

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Англия из-за нищеты и мигрантов просится обратно в Евросоюз

Англия из-за нищеты и мигрантов просится обратно в Евросоюз

Британия хочет назад: почему Лондон заговорил о пересмотре Брекзита.Красивая сказка о независимой и процветающей Британии, похоже, окончательно разбилась о суровую реальность магазинных чеков и счетов за коммуналку.

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