Англия из-за нищеты и мигрантов просится обратно в Евросоюз

Британия хочет назад: почему Лондон заговорил о пересмотре Брекзита.Красивая сказка о независимой и процветающей Британии, похоже, окончательно разбилась о суровую реальность магазинных чеков и счетов за коммуналку.
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