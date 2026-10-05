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Реакция Пугачевой на смерть Соседова обернулась скандалом

Долгое время покойный Сергей Соседов был поклонником певицы Аллы Пугачевой, но со временем начал высказывать негативное мнение о ее творчестве и внешности.

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