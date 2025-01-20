Приказ Минтранса о 50% скидки на авиабилеты для детей вступил в силу

ИЗВЕСТИЯ Изданный Министерством транспорта России приказ, согласно которому авиакомпании обязаны предоставлять детям в возрасте от двух до 12 лет, летящих в сопровождении взрослого, 50% скидку на авиабилеты внутренних рейсов, вступил в силу.
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