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Приказ Минтранса о 50% скидки на авиабилеты для детей вступил в силу

Приказ Минтранса о 50% скидки на авиабилеты для детей вступил в силу

ИЗВЕСТИЯ Изданный Министерством транспорта России приказ, согласно которому авиакомпании обязаны предоставлять детям в возрасте от двух до 12 лет, летящих в сопровождении взрослого, 50% скидку на авиабилеты внутренних рейсов, вступил в силу.

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