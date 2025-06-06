Дорожная авария в Севастополе

Его рейсовое транспортное средство столкнулось с легковой машиной на нерегулируемом перекрестке. «На нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобиль Toyota под управлением 53-летнего водителя и автобус ПАЗ, которым управлял 70-летний мужчина.
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