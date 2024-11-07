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Свежие комментарии

Медсестра рассказала, о чем больше всего жалеют люди в конце жизни

Медсестра рассказала, о чем больше всего жалеют люди в конце жизни

По словам паллиативной медсестры, почти каждый человек перед уходом в мир иной обретает покой. Поинтересовавшись, о чем думают ее пациенты в такие моменты, женщина поделилась и их самыми частыми сожалениями — она считает, что подобные мысли могут многому нас научить.

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Комментарии
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Владимир Гусев
Ни о чем из перечисленного  жалеть не буду. Я прожил эту жизнь так, как хотел и когда придёт конец не буду жалеть ни о чем. Были все возможности испытать ФСЁ и я их использовал на 100%. Ни о чем не жалею  и сдохну с улыбкой на лице....
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12 час.
Майя Majesty
Каеф от полета за штурвалом истребителя в стратосфере   испытали?   Тогда не болтай, т.к. земные плотские радости &quot;это просто не про это&quot;
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10 час.
Karmadon
Жизнь это вечность мгновенья - как его проведешь, так она и пройдет.
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10 час.

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