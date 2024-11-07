Медсестра рассказала, о чем больше всего жалеют люди в конце жизни

Владимир Гусев

Ни о чем из перечисленного жалеть не буду. Я прожил эту жизнь так, как хотел и когда придёт конец не буду жалеть ни о чем. Были все возможности испытать ФСЁ и я их использовал на 100%. Ни о чем не жалею и сдохну с улыбкой на лице....