Минобороны Израиля поручило показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что дал указание продемонстрировать Грете Тунберг и другим активистам «Флотилии свободы» кадры нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7 октября 2023 года.
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