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Осимхен про Батракова: «Прекрасный игрок, очень талантливый. Он может помочь «Галатасараю» на дистанции. Алексей нравится мне как человек и как футболист»

Нападающий « Галатасарая »  Виктор Осимхен похвалил  Алексея Батракова . В матче против «Касымпаши» (3:1) в 7-м туре чемпионата Турции российский полузащитник отметился результативной передачей.

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