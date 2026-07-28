Екатеринбургские врачи спасли 70-летнего мужчину с разрывом грудной аорты

В Екатеринбурге сосудистые хирурги спасли 70-летнего Михаила Максимова, у которого случился разрыв расслаивающей аневризмы грудной аорты – состояние, при котором выживает лишь 20-30% пациентов даже при своевременной госпитализации.
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