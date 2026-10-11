«Рубин» из-за автогола уступил «Динамо» на своем поле

Казанский «Рубин» на своем поле в 10-м туре Российской премьер-лиги уступил московскому «Динамо» со счетом 0:1 и прервал продолжавшуюся с начала чемпионата беспроигрышную серию, которая включала две победы и семь ничьих.
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