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Жительницу Владивостока снесло потоком воды на пешеходном переходе

Жительницу Владивостока снесло потоком воды на пешеходном переходе

Во время мощного ливня во Владивостоке женщину снесло потоком воды, когда она переходила дорогу. Видеозапись случившегося оказалась в распоряжении 360.

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