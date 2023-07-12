Мусульманские праздники августе, сентябре, октябре, ноябре 2023 года: точные даты, главные традиции и запреты Елена ГалицкаяАвгуст небогат на мусульманские праздники, а вот осенью верующие будут отмечать несколько важных дней, сообщает Курьер.