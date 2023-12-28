Продюсер Максим Фадеев осудил солистку группы Глюк’oZa за участие в "голой" вечеринке

Экс-продюсер Глюк’oZa выразил недовольство инфантильным поведением Натальи Ионовой.Выяснилось, что на скандальной вечеринке у блогерши Анастасии Ивлеевой присутствовала также солистка группы Глюк’oZa Наталья Ионова.
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