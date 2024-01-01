Нет, ну вы это видели?! Количество кандидатов в президенты достигло 33 человек, включая действующего главу страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Признать Путина президентом не получится", - ПАСЕ напомнила о себе антироссийской резолюцией
- Утром в Москве - Бастрыкин вынес смерꭲельный приговор "смотрящим" за OПГ мигрантов. Приезжие молниеносно собираюꭲ вещи
- Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе, однако на деле выяснилось, что ни о какой столичной звезде там никогда не слыхали
Свежие комментарии