❕Поток воды в районе троллейбусного парка в Ялте начал спадать. Дома, находящиеся рядом, не пострадали На подтопленном участке удалось стабилизировать ситуацию благодаря искусственной насыпи.
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