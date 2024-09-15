Минлесхоз РТ: В республике ведется системная работа по охране и воспроизводству лесов

На сегодняшний день лесное хозяйство Татарстана – это динамично развивающаяся отрасль. В республике ведется системная работа по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечению неистощительного и рационального пользования лесными ресурсами.
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