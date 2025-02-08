Дагестанка расплакалась, из-за то что ей не сдают квартиру в Москве. Почему так?

Юмористка. В паре с ментом ее вообще за ОПГ принимали. Пусть радуется, что не подстрелили для профилактики. На самом деле, если чел нормальный и нормальные друзья есть, то снять вполне реально, ибо человека будут воспринимать не как "нечто с гор", а как своего. Или, повторюсь, снимать на фирме.

ТГ

Татьяна Гусева

У меня подруга чеченка, у неё четверо детей погодки, уже выросли, а когда учились в институтах, им никто в Москве не хотел сдавать квартиру. Мне приходилось с ней ходить на встречу с хозяевами, и убеждать, что они очень порядочные и миролюбивые люди. И действительно, они такие, дети учились в ВУЗах на отлично, дома всегда чисто, платили всегда вовремя. Поэтому, есть и среди кавказцев хорошие и плохие люди, и среди русских - такие же.