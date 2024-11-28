В МИД Катара рассказали о милитаризации конфликта на Украине

Катар неоднократно предупреждал, что милитаризация конфликта на Украине не принесет пользы. Об этом рассказал официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансар в эфире подкаста One Decision.
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