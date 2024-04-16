Швейцария не видит необходимости присоединяться к G7 REPO

Федеральный совет (правительство) Швейцарии в настоящее время не видит необходимости официального присоединения к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), занимающейся поиском активов, попавших под санкции россиян.
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