Екатеринбург и Нижний Тагил дополнительно получат 40,5 млн рублей на обновление лифтов в многоквартирных домах Это позволит установить 29 новых лифтов, из них 20 — в столице Урала и 9 в Нижнем Тагиле.
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Екатеринбург и Нижний Тагил дополнительно получат 40,5 млн рублей на обновление лифтов в многоквартирных домах Это позволит установить 29 новых лифтов, из них 20 — в столице Урала и 9 в Нижнем Тагиле.
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