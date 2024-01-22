В России предложили запретить ИИ. Для некоторых видов деятельности

Российский технологический университет просит Минцифры запретить использование искусственного интеллекта в некоторых сферах и видах деятельностиКак сообщает ТАСС, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, в котором просит рассмотреть возможность закрепления риск-ориентированного подхода как базисного принципа регулирования сферы ИИ, а также выделить и закрепить на законодательном уровне отрасли, где ИИ не может применяться в принципе, и сферы, в которых использование ИИ несет высокие риски.