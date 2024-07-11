Александр Мостовой: Бесит, что Англию хают весь чемпионат Европы

Александр Мостовой эмоционально высказалсяч о выходе сборной Англии в финал Евро-2024. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями о выходе сборной Англии в финал Евро-2024.
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