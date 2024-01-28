Avia.pro - Новости В Новосибирске произошло нечто удивительное: Рза Рзаев, скромный грузчик из Азербайджана, превратился в настоящего героя.
Грузчик взбудоражил общество: единственная хорошая новость про мигранта
Комментарии
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Алексадр Савельев
Это единичный случай.
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13 час.
Владимир Дегтярев
Это раздутый единичный случай!
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12 час.
Erl Schweizer
Конституция РФ. Глава 1. Основы конституционного строя Статья 2 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Статья 31. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Статья 161. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам Конституционного строя Российской Федерации.Статья 173. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Статья 191. Все равны перед законом и судом.2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Статья 261. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.Статья 271. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Статья 291. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Статья 452. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Статья 623. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
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4 час.
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