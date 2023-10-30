ХАМАС заявляет, что израильские власти скрывают от своих граждан потери ЦАХАЛ в секторе Газа

Израильская армия в последние часы расширила наземную операцию в секторе Газа. К настоящему моменту боестолкновения идут в северной части палестинского анклава, однако операцию на земле всё равно сложно назвать полномасштабной.
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