Эксперты рассказали, как в 2024 году в РФ получить компенсацию за коммуналку Ирэн ОрлонскаяВ Российской Федерации определенные секторы населения могут получить возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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