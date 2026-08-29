Передозировка ботокса грозит ботулизмом, предупредила врач

При использовании ботулотоксина в косметологических процедурах существует риск развития ботулизма. Об этом сообщила РИА Новости главный эпидемиолог министерства здравоохранения Приморского края Ирина Повиличенко.
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