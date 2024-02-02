На «Госуслугах» внедрят генеративный искусственный интеллект. Технология появится уже в нынешнем году

Минцифры планирует в 2024 году начать внедрение на портале «Госуслуги» технологии GPT для консультации гражданКак сообщает ТАСС, в ходе открывшегося в Алма-Ате цифрового форума Шанхайской организации сотрудничества в рамках форума Digital Almaty 2024 министр цифрового развития Максут Шадаев объявил, что на «Госуслугах» скоро появится генеративный ИИ.
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