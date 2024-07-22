Красноярский врач назвала причины неприятного запаха ног

Главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Красноярского края Ирина Сергеева рассказала, почему ноги могут неприятно пахнуть.
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