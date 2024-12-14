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«Голден Стэйт», «Портленд», «Сакраменто», «Индиана» и «Детройт» интересуются Кайлом Кузмой

Как информирует обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, «Голден Стэйт», «Портленд», «Сакраменто», «Индиана» и «Детройт» входят в список команд, проявивших интерес к форварду «Вашингтона».

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