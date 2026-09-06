Советник Зеленского призвал эвакуировать Киев на зиму

Efrem Lukatsky/AP/TASS Украине вряд ли удастся получить достаточное количество ракет Patriot для защиты зимой, поэтому властям следует рассмотреть возможность эвакуации мирных жителей из столицы.
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