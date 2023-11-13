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На Украине прошли демонстрации с требованием демобилизации солдат ВСУ

На Украине прошли демонстрации с требованием демобилизации солдат ВСУ

Как сообщает «Страна.ua», в ряде городов Украины — Житомире, Кривом Роге, Львове, Одессе, Хмельницком — прошли протесты граждан, которые призывают демобилизовать военных, до сих пор находящихся на фронте с февраля 2022 года.

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