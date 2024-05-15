И ещё о миграционном аудите

Вчера новый-старый министр МВД В. Колокольцев, выступая в Думе, начал за здравие, а закончил за упокой сначала сказал, что надо упорядочить пребывание мигрантов и вывести их из тени, а потом - что нам нельзя впадать в крайность, нельзя допустить ксенофобии и необоснованных мер применительно к мигрантам, и что враги спят и видят, как бы им раскачать межнациональные отношения в России.