Псковский аэродром атаковали десятки дронов: Что известно на данный момент

Максим ТришинПолитикаПодписатьсяПсковский аэродром атаковали десятки дронов: Что известно на данный моментВоенные эксперты сообщили, что псковский аэропорт подвергся атаки примерно двух десятков вражеских беспилотников.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВДВовладар ДаровДиверсионные спящие ячейки активизировались внутри Россию поэтому нужно чтобы люди следили везде , нужно быть внимательными!!!!!Ответить10 час.ВБВячеслав БелослюдовА нехрен запускать в страну всех подряд.Ответить8 час.
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