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Псковский аэродром атаковали десятки дронов: Что известно на данный момент

Псковский аэродром атаковали десятки дронов: Что известно на данный момент

Военные эксперты сообщили, что псковский аэропорт подвергся атаки примерно двух десятков вражеских беспилотников.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Диверсионные спящие ячейки активизировались внутри Россию поэтому нужно чтобы люди следили везде , нужно быть внимательными!!!!!
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10 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
А нехрен запускать в страну всех подряд.
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8 час.

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