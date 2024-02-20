Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Серов
    Напугали ежа голой жопой,хер они ложили на ваши запреты,Китай подсуетился... Короче обосрались по полной...Поставкам быть. Р...
  • Игорь Петров
    Харя не треснет от наших денег?«Вкус российских ...
  • Vitaly Arkhipov
    А может перестали жаловаться потому что нет толку ?На что жалуетесь?...

Названа сумма бесперспективных долгов россиян

Более четверти долгов россиян перед банками, которые были выставлены на продажу коллекторам, считаются «бесперспективными к взысканию», передает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх