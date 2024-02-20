Названа сумма бесперспективных долгов россиян

Более четверти долгов россиян перед банками, которые были выставлены на продажу коллекторам, считаются «бесперспективными к взысканию», передает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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