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Итоги областного смотра-конкурса на звание ´Лучший филиал по разработке и внедрению рационализаторских предложений 2024 года´.

Итоги областного смотра-конкурса на звание ´Лучший филиал по разработке и внедрению рационализаторских предложений 2024 года´.

Подведены итоги областного смотра-конкурса на звание ´Лучший филиал по разработке и внедрению рационализаторских предложений 2024 года´!По итогам напряженной борьбы и оценки представленных предложений, победу в конкурсе одержало Горецкое производственное управление! Коллектив филиала представил эффективные и перспективные предложения.

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