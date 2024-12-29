Подведены итоги областного смотра-конкурса на звание ´Лучший филиал по разработке и внедрению рационализаторских предложений 2024 года´!По итогам напряженной борьбы и оценки представленных предложений, победу в конкурсе одержало Горецкое производственное управление! Коллектив филиала представил эффективные и перспективные предложения.