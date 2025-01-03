Жители Борзи снова пожаловались на холод в квартирах

Холодные батареи снова были в квартирах у жителей Борзей. Об этом они сообщили в редакцию ZAB.RU.«По информации «СПК Борзя», в «Центральной» сейчас температура на подаче 73 градуса, в работе три котла», - рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья.