Вынесен приговор начальнику отдела Ространснадзора по СКФО

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с УФСБ России по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении начальника территориального отдела транспортного контроля по Республике Дагестан Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому Федеральному округу Амирсултана Альдерова.