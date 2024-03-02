В Тамбовской области число фальшивок снизилось на 45%

В 2023 году в банковском секторе Тамбовской области выявили 64 поддельные банкноты. По сравнению с прошлым годом количество выявленных фальшивок уменьшилось почти на 45%, сообщили в региональном отделении Банка России.
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