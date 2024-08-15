Новая статья: Обзор и тестирование моноблока OSiO BaseLine B240i-006b: сделано в России ...

Новая статья: Обзор и тестирование моноблока OSiO BaseLine B240i-006b: сделано в РоссииИзучаем моноблок российского производства, в числе достоинств которого — яркий 23,8-дюймовый дисплей, возможность выбора из шести конфигураций, доступная стоимость, предустановленная Windows 11 Pro и сервисная поддержка по всей стране.