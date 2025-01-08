Новое исследование подтверждает необходимость мер защиты в налоговом кредитовании производства водорода

Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Research: Energy, демонстрирует важность недавно принятых Министерством финансов США мер защиты в отношении налоговых кредитов на производство водорода.
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