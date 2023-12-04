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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев извинился за отсутствие красного мяча на игре «Балтика» – «Спартак»: «Это недоработка лиги. Заранее не предусмотрели ситуацию»

Алаев извинился за отсутствие красного мяча на игре «Балтика» – «Спартак»: «Это недоработка лиги. Заранее не предусмотрели ситуацию»

Матч 16‑го тура Мир РПЛ прошел в Калининграде 25 ноября в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мячи красного цвета, потому что в распоряжении лиги таких не было.

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