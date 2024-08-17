В Минобороны РФ анализируют информацию о возможном нанесении удара по Курской атомной электростанции

В ведомстве примут жесткие меры в случае создания киевским режимом техногенной катастрофы В Министерстве обороны РФ с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции.